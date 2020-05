Rinnovo della flotta Tiemme: arrivano 12 nuovi bus extraurbani

Dodici nuovi autobus extraurbani arrivano per una nuova tappa del percorso di rinnovamento della flotta di Tiemme. I mezzi di ultima generazione, modello Crossway Pro marca Iveco, da 12 metri di lunghezza, saranno in circolazione già in questi giorni: 10 arriveranno nel bacino della provincia di Grosseto e 2 nel territorio di Piombino.

“In questa fase straordinaria che tutti noi stiamo vivendo – commenta il Presidente di Tiemme, Massimiliano Dindalini – gli impegni che avevamo assunto per il rinnovo della nostra flotta bus sono stati rispettati, con investimenti importanti e scelte lungimiranti, in termini di servizi e di tutela dell’ambiente. Con questo nuovo lotto di mezzi appena arrivati, ricordo che è pari a 29 il numero di bus inseriti nel nostro parco nei primi 5 mesi del 2020, a conferma di un impegno costante per abbassare l’età media della flotta, soprattutto quella extraurbana che presentava le maggiori criticità”.

“Le complessità di questa fase condizionata dal Covid-19 – aggiunge il Direttore Generale di Tiemme, Piero Sassoli – ci sta chiamando ad uno sforzo straordinario a livello gestionale: nonostante questo il nostro impegno per il rinnovo della flotta, l’innovazione e lo sviluppo di tecnologie sempre più sostenibili e a portata di mano della nostra utenza resta immutato e presto ci chiamerà ad affrontare nuove sfide, soprattutto nell’interpretare nel miglior modo possibile la Fase 3 che ci auspichiamo di poter affrontare, con consapevolezza e razionalità, non appena saranno superati questi momenti più critici”.

“I nostri territori gioveranno di questi nuovi 12 bus in termini di qualità del servizio, sicurezza di bordo e comfort di viaggio – aggiungono all’unisono Marco Macchioni, vice Presidente di Tiemme e Guido Delmirani, consigliere di amministrazione -, garantendo risposte concrete agli utenti che utilizzano i nostri servizi nelle nei territori di Piombino e Grosseto”.

Per i nuovi 12 autobus l’investimento è pari a circa 2,8 ml di cui 1,25 ml in autofinanziamento.