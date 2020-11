Mercati, concessioni di posteggio rinnovate per 12 anni: “Controllate autorizzazioni”

Il Comune di Grosseto informa che le concessioni di posteggio su aree pubbliche, in scadenza al 31 dicembre 2020, saranno tacitamente rinnovate per 12 anni, come previsto dal “Codice del commercio”.

I titolari devono risultare iscritti nel registro delle imprese come azienda attiva per il commercio su aree pubbliche, a meno che l’inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all’esercizio dell’attività.

Il Comune raccomanda agli operatori del commercio su aree pubbliche la verifica della propria iscrizione come impresa attiva per non incorrere, alla scadenza della concessione, all’esclusione del rinnovo automatico e, quindi, alla decadenza del titolo abilitativo all’esercizio delle attività.

Il Comune ricorda, inoltre a tutti gli operatori che, per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, è richiesto il possesso della regolarità contributiva (che i Comuni possono controllare in qualsiasi momento) da regolarizzare entro 180 giorni dall’esito negativo, pena la decadenza del titolo abilitativo.

Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento alla pagina dell’ufficio Commercio su aree pubbliche, presente sul sito del Comune di Grosseto.