Mercati, il Comune: “Il rinnovo delle concessioni in scadenza nel 2020 è automatico”

L’amministrazione comunale di Grosseto ricorda che il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’attività di commercio su aree pubbliche in scadenza al 31 dicembre è attivato d’ufficio da parte del servizio Attività produttive, al fine del rinnovo per 12 anni.

“Il procedimento di rinnovo – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al commercio, Riccardo Ginanneschi – avviene in automatico da parte del servizio Attività produttive, per cui non è necessaria alcuna comunicazione da parte dei titolari delle concessioni. Le modalità di rinnovo sono quelle stabilite dallo schema di avviso pubblico approvato con la determina dirigenziale numero 2537/2020“.

Per maggiori informazioni è possibile fare riferimento alla pagina dell’ufficio Commercio su aree pubbliche presente sul sito del Comune di Grosseto.