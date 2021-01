Balneari, proseguono le firme per il rinnovo delle concessioni: “Aiuto concreto per stabilimenti”

Da settimane alcuni imprenditori del settore balneare hanno iniziato a firmare il rinnovo delle concessioni fino al 2033.

Il Comune di Grosseto, infatti, ha sottoscritto già quattro concessioni e ha programmato nel mese di gennaio la firma di ulteriori rinnovi. Nonostante la strada sia ancora lunga, è innegabile che la realtà grossetana stia vivendo un momento di rilevanza storica: infatti, i titolari delle attività balneari potranno programmare e attuare gli investimenti sulle proprie strutture, con la sicurezza di una continuità professionale nei prossimi anni.

“Stiamo compiendo un’attività particolarmente complessa, ma doverosa per il bene del tessuto economico balneare – dichiarano Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Riccardo Megale, assessore al Demanio –. La nostra volontà è stata quella di attuare un meccanismo procedimentale che ha armonizzato gli effetti della Legge statale 145/18 con la Bolkestein, promuovendo inoltre il rilascio delle concessioni stesse. Ovviamente, non abbiamo tralasciato il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. La speranza è che la nostra iniziativa possa essere un aiuto concreto per tutte quelle realtà che vivono un momento di difficoltà e sofferenza. Ci teniamo, infine, a ringraziare l’ufficio Contratti del Comune di Grosseto. Il suo contributo è assolutamente prezioso“.