Rinnovo Commissione pari opportunità: aperte le candidature, come presentare domanda

Sono aperte le candidature per il rinnovo della composizione della Commissione per le parità e le pari opportunità del Comune di Grosseto. Gli obiettivi della Commissione comprendono non solo la promozione di condizioni di pari opportunità e diritti tra donne e uomini in ogni ambito della vita, ma anche, in maniera più estensiva, il contrasto a tutte le disuguaglianze.

I componenti saranno scelti dal Consiglio comunale, tenendo conto dei curricula presentati, tra candidati residenti nel comune di Grosseto attivamente impegnati in vari settori, singolarmente o in enti, associazioni, fondazioni o altre istituzioni del territorio comunale. Inoltre, al fine di allargare i confini della cittadinanza attiva, possono essere nominati come componenti della Commissione anche soggetti minorenni che abbiano compiuto i 16 anni di età.

“Continua il lavoro della Commissione, che prosegue nell’abbattimento degli ostacoli che ancora non permettono la totale inclusione e il rispetto delle minoranze – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle pari opportunità Angela Amante –. Con l’occasione di poter entrare a far parte della Commissione, il cittadino potrà avvicinarsi concretamente ai valori che da sempre questa ha proposto e diffuso. Per questo sono invitati a partecipare tutti, anche i più giovani, con la speranza che i risultati finora raggiunti siano trasmessi anche alle generazioni future“.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata secondo una delle seguenti modalità: consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune; a mezzo di raccomandata A/R. all’indirizzo della presidenza del Consiglio comunale oppure tramite Pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it.

Sul sito web del Comune di Grosseto è possibile trovare i moduli per la presentazione delle candidature e tutte le informazioni utili per partecipare al bando. L’avviso è pubblicato al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/comunicati/rinnovo-commissione-pari-opportunita-candidature-aperte/