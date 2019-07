Festa in paese: rinnovato il gemellaggio tra Campagnatico e Wurselen

Un’amicizia che dura da quindici anni e che è stata rinnovata.

Il Comune di Campagnatico e quello tedesco di Wurselen hanno sottoscritto il rinnovo del gemellaggio. Nel borgo maremmano, il sindaco Luca Grisanti ed il vicesindaco di Wurselen Hans Josef Buelles, domenica scorsa, hanno sottoscritto l’accordo di fronte a tanti cittadini e turisti intervenuti. E’ stato un momento solenne e suggestivo, che ha visto coinvolte anche le contrade del paese e che, considerata l’alta partecipazione, si è svolto interamente nella piazza di Campagnatico.

“E’ stato un bell’evento – afferma il sindaco Luca Grisanti – sia per i nostri cittadini che per quelli di Wurselen. Un ringraziamento va ai tamburini di Campagnatico, alla Pro Loco, all’associazione Maremma Toscana ed algi Usi Civici di Montorsaio. Lo scambio di esperienze tra amministratori e tra comunità è un momento di crescita che tutti noi sosteniamo. Come amministrazione promuoviamo l’amicizia tra i Comuni di tutta Europa e staremo attendi ai fondi che l’Unione mette a disposizione e che, molto spesso, in Italia non vengono utilizzati”.

“Siamo anche felici – conclude Grisanti – dell’alta partecipazione dei cittadini di Campagnatico e dell’entusiasmo che si è creato attorno alla visita dei nostri ‘gemelli’ tedeschi”.