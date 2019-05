Chiusura del mandato: i ringraziamenti del sindaco Jacopo Marini

Il sindaco di Arcidosso Jacopo Marini ringrazia tutti i consiglieri e gli assessori che in questi cinque anni di mandato hanno lavorato per far crescere il territorio e contribuito ad un maggiore benessere della comunità: “In fase di chiusura del mandato, voglio ringraziare tutti – dichiara il sindaco -. I consiglieri di maggioranza e gli assessori che con impegno, passione e disponibilità hanno portato a compimento l’incarico che la popolazione aveva loro conferito cinque anni fa, svolgendo con dedizione i punti di un programma che crediamo di avere onorato al meglio”.

“Ringraziamo i consiglieri di minoranza che, nel loro ruolo di controllo e di critica, hanno permesso l’esercizio della democrazia e del rapporto dialettico e sempre costruttivo maggioranza opposizione. In questa fase di partecipazione collettiva, tenendo alti i valori della democrazia a cui ogni azione politica e amministrativa deve richiamarsi, auguro a tutti una buona chiusura di campagna elettorale – termina Marini -. Al di là dell’esito finale delle votazioni, infatti, il momento delle elezioni è uno dei passaggi cruciali dell’esercizio democratico”.