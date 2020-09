Ombrelloni e sdraio gratis per gli ospiti della casa famiglia: i ringraziamenti di Uscita di Sicurezza

Ombrelloni, lettini, sdraio e altre attrezzature a disposizione gratuitamente delle persone che vivono nella residenza per disabili “Il Sole” di Grosseto e in una casa famiglia per pazienti della salute mentale.

Come ogni anno il bagno Bertini di Marina di Grosseto ha messo a disposizione della cooperativa Uscita di Sicurezza degli spazi per permettere alle persone assistite di andare al mare.

“Un’accoglienza non scontata, soprattutto quest’anno – commenta Paolo Tusa, vicepresidente e responsabile dei servizi per disabili e per la salute mentale di Uscita di Sicurezza –, tanto incerto e faticoso, per i gestori degli stabilimenti balneari, per il rispetto delle norme anticovid“.

Nonostante le difficoltà, però, 16 persone hanno potuto, nei mesi di luglio e agosto, frequentare la spiaggia, fare attività all’aria aperta e sperimentare momenti di autonomia, affiancati dagli operatori della cooperativa.

“Ai gestori del Bagno Bertini, quindi, va un grandissimo grazie – conclude Tusa – anche per lo spirito con cui ogni estate ci fanno sentire ‘di casa’: un elemento non scontato, soprattutto, in un periodo in cui spesso le persone più fragili vengono tenute a distanza“.