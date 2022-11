Ospedale Misericordia: i ringraziamenti di un paziente al reparto di Urologia

Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente la lettera di un paziente, in cui ringrazia il direttore generale della Asl Toscana Sud Est, il dottor Roberto Nucciotti e il reparto di Urologia dell’ospedale Misericordia:

“Egregio direttore,

premetto che la ragione che mi ha mosso nello scrivere questa lettera è dovuta ad un dovuto ringraziamento ad una struttura ospedaliera come il Misericordia di Grosseto; sono stato degente nel reparto di Urologia per un delicato intervento chirurgico. Desidero ringraziare il reparto di Urologia, il dottor Nucciotti e tutta la loro equipe per la professionalità e umanità.

Cordialmente,

Eugenio Gianni”.