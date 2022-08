Incendio Cinigiano: i ringraziamenti al sindaco da coordinamenti e federazioni dei Vigili del fuoco

“Vogliamo ringraziare di cuore il sindaco Romina Sani e tutto il Comune per aver supportato al meglio il personale del Comando dei Vigili del fuoco di Grosseto e i vari comandi di Toscana ed Emilia Romagna“.

Sono queste le parole di Stefano Bartolommei, della Cgil Fp, Francesco Barzagli, della Fns Cisl, Sergio Rubegni, della Uil Pa, Aldo Mazzi, della Usb Pi, e Paolo Petri, di Conapo, rivolte al sindaco di Cinigiano per l’impegno e il supporto prestato in occasione dell’incendio che ha colpito qualche settimana fa il territorio di Cinigiano.

“Grazie alla disponibilità del sindaco – continuano i coordinamenti e le federazioni Vigili del fuoco di Grosseto – è stato possibile diminuire il carico di fatica e di stress. Un’emergenza che ha messo tutti a dura prova, soprattutto per la gravità della situazione e per le continue ondate di calore, ma che ha dimostrato ancora una volta quanto il servizio pubblico sia indispensabile in questo paese, nonostante troppe volte non ci si pensi, e di come le sinergie messe in campo dalla collaborazione tra enti pubblici siano un valore aggiunto per il risultato finale”.

Un risultato che, ancora una volta, i sindacati hanno voluto ribadire. “Abbiamo ritenuto doveroso mettere nero su bianco questo nostro pensiero condiviso – concludono i rappresentanti sindacali – perché ciò che è stato fatto non solo non è scontato, ma rappresenta anche il vero valore aggiunto in emergenze di questa portata“.