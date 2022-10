Ospedale Sant’Andrea, i ringraziamenti di una paziente: “E’ un gioiello, personale professionale”

Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente la lettera di una paziente, Gigliola Giallini che ringrazia il personale sanitario dell’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima:

“Non è facile trasmettere le proprie emozioni per scritto, ci provo per rendere partecipe chi legge del mio essere stata molto male per due anni sin quasi a perdere il senso della vita, poi un giorno avere visto nuovamente la luce.

Un dì all’improvviso iniziai a vomitare tutto ciò che mangiavo, di conseguenza mi rivolsi a un gastroenterologo il quale mi fece fare molti esami, a pagamento ovviamente per accelerare i risultati (era il periodo della pandemia, quindi difficile avere esami veloci), ma nonostante le cure iniziali io continuavo a vomitare e di conseguenza a dimagrire sempre di più, sin sotto la soglia dei 40 chili. Ormai avevo perso ogni speranza di vivere, mi sentivo persa, nel momento più brutto mi venne un lampo in testa e decisi di incontrare un chirurgo di cui avevo sentito parlare molto bene, il Dottor Cecconi all’ospedale di Massa Marittima, presi l’appuntamento e lo incontrai; davanti a me apparve un uomo umano nel trattarmi non come un numero, ma come persona, mi prese sotto la sua ala, iniziò con farmi fare nuovi accertamenti e cure ricoverandomi inizialmente in Medicina. Da li è iniziata la mia rinascita, si è scoperto finalmente cosa avevo ed adeguato le cure sia in ospedale che a casa. Per alcuni mesi ho fatto la cura prescritta mangiando esclusivamente semiliquido, ben presto ho ripreso 10 chili; a quel punto abbiamo pattuito l’intervento chirurgico per il 12 settembre.

Il mio intervento è andato a buon fine e posso dire che sono ritornata a vedere la luce. Grazie Dott. Cecconi, grazie al suo staff ed al Dott. Barni. Le sarò sempre grata per avermi ridata nuova vita. Al momento che scrivo sono passate due settimane dall’intervento al piloro e già sto mangiando con gusto cibi che ormai erano un lontano ricordo.

Nel primo ricovero nel reparto di medicina ho visto quanto siano sotto organico in ospedale con una grande mole di lavoro sopra le spalle di pochi, eppure le infermiere, le oss, i medici sono sempre stati professionali, gentili, disponibili, sempre presenti ed attenti.

Nel reparto di chirurgia stesso trattamento ed anche qui infermiere e medici sfiniti dal tanto lavoro. L’ospedale Sant’Andrea è un’oasi felice, da sostenere di più e da incrementare di personale, sono evidenti i troppi tagli proprio la dove c’è bisogno per la salute umana.

Mi rivolgo al Governatore Giani ed a chi politicamente ha le sorti della sanità toscana: ‘L’ospedale Sant’Andrea è un gioiello con medici validissimi, anziché limitato deve essere incrementato, è molto prezioso per noi e per questo territorio. La vita e la salute umana sono molto importanti, voglio sperare che leggerà questo mio sfogo e che possa fare qualcosa per ovviare ad una situazione sempre più insostenibile per chi lavora e per chi si aspetta sicurezze rapide’”.