Emergenza Coronavirus, l’Istituto Falusi: “Grazie a tutto il nostro personale”

“L’emergenza sanitaria che ha stravolto, negli ultimo mesi, la vita di ognuno di noi, ha inciso in modo ancora più profondo all’interno delle residenze per anziani, minando il necessario senso di sicurezza, allontanando fisicamente gli affetti, affaticando il lavoro degli operatori“.

A dichiararlo, in un comunicato, è l’Istituto Falusi di Massa Marittima.

“Lo straordinario lavoro svolto sul fronte sanitario ha necessariamente esposto i più fragili ad un isolamento relazionale – continua la nota –. L’Istituto Falusi, da sempre impegnato nel prendersi cura delle persone più fragili, ha lavorato per conciliare questi due aspetti di cura del benessere della persona. Nonostante l’impronta sanitaria, infatti, l’Istituto ha mantenuto l’attenzione a mettere al centro l’individuo e la relazione, investendo tempo ed energie in attività strutturate che nutrano la sfera più intima dei nostri anziani. Il nostro staff ha continuato ad operare per garantire ai propri ospiti una vita comunitaria ricca di occasioni, accompagnandoli e stimolandoli nel recupero e/o mantenimento delle proprie funzioni cognitive e delle loro abilità sociali; gli operatori si impegnano quotidianamente al fine di garantire le cure più appropriate, in un ambiente accogliente e sicuro, caratterizzato da un clima familiare dove gli ospiti possono sentirsi come a casa propria“.

“Come sempre accade, il momento di emergenza ha però donato anche momenti di straordinaria forza, bellezza, solidarietà“, – termina il comunicato.