Sanità, i ringraziamenti di una lettrice ad un’infermiera: “Non dimenticherò il suo buon cuore”

Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente una lettera di una nostra utente in cui ringrazia un’infermiera della Asl che lavora al distretto di via Don Minzoni di Grosseto:

“Ciò che mi è successo oggi non posso non condividerlo…. Vado a fare una delle varie visite, una delle tante che in questo momento della mia vita mi trovo a fare frequentemente…Mi accoglie un’infermiera della Asl di Grosseto e subito mi accorgo della sua disponibilità, del suo buon cuore e della capacità di capire chi ha davanti….Mi accompagna dal medico,mi prende sotto braccio volendomi portare, di sua spontanea volontà, la borsa, la cartella con la documentazione clinica e persino la giacca..

Io rimango un po’ imbarazzata, le dico che non deve sforzarsi per me… Finita la visita ,rendendosi conto delle mie oggettive difficoltà, mi accompagna fino al parcheggio dove ho la macchina, facendo sempre la mia portantina…Mi chiede se voglio darle il mio numero di telefono … ‘Così se voglio sapere come stai ,so come rintracciarti!!!’, mi dice… Io rimango sempre più basita perché, credetemi, cose così non succedono tutti i giorni…!!! Si assicura che sia al posto di guida pronta a partire per tornare a casa e si raccomanda dicendomi: ‘Mi raccomando vai piano!!!’.

Anche se non leggerai mai questa lettera, ti voglio ringraziare per il tuo buon cuore e per la tua disponibilità … Grazie dolcissima C., non dimenticherò mai il tuo gesto da persona che crede profondamente nel proprio lavoro!!“