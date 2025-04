“Ring”: Chiara Lico presenta il suo libro agli studenti della scuola media

Grosseto. Giovedì 3 aprile, alle 10.30, Chiara Lico, giornalista, scrittrice e caposervizio del TG2, incontrerà gli studenti delle prime classi della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, dell’Istituto comprensivo Grosseto 4, per presentare il suo libro “Ring“.

Il progetto “Diritto di Cittadinanza e inclusione”, dopo aver visto impegnati per più settimane gli studenti delle prime classi (quattro per la precisione) della scuola secondaria di I° grado Dante Alighieri, dell’Istituto comprensivo Grosseto 4 nella lettura del libro della giornalista, vedrà la stessa Chiara Lico ospite, faccia a faccia con i ragazzi per un confronto e una riflessione sulle tematiche trattate. Il dialogo che ne scaturirà sarà un’occasione per gli studenti per riflettere su importanti tematiche di attualità e sviluppare in loro il pensiero critico e libero.

La giornalista, oltre che conduttrice dei telegiornali, come scrittrice affermata, vanta un’interessante produzione letteraria. In particolare, il suo impegno rivolto da sempre ai ragazzi adolescenti, va a toccare nei suoi contenuti temi importanti come l’identità di genere, l’inclusione e il diritto di cittadinanza. Attualmente e relativamente a questo ultimo aspetto, sta portando in giro per l’Italia, soprattutto nelle scuole, questo suo ultimo lavoro letterario dal titolo “Il Ring”. Il romanzo, ispirato alla campionessa di boxe Sirine Charaabi, parla di riscatto ed integrazione attraverso lo sport, e di quanto sia importate che certi concetti come quello dell’inclusione si radichino nel pensiero dei giovanissimi. La storia dell’atleta, romanzata nel personaggio della ragazzina Sarena, diventa perciò una storia esemplare capace di andare oltre i canoni dell’agonismo sportivo.

