Mutui: cosa fare se la rata pesa troppo

La Legge di bilancio ha prorogato il fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa e ha previsto anche l’obbligo per le banche, in alcuni casi, di accettare la rinegoziazione del mutuo trasformandolo da tasso variabile a tasso fisso. Si tratta di strumenti utili per quei cittadini che vivono un momento di difficoltà economica e che faticano a onorare i pagamenti delle rate: Confconsumatori è pronta a fornire informazioni e assistenza.

La sospensione dei mutui

Il “Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa” prevede la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, fino a un periodo massimo di 18 mesi, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà: invalidità, morte, perdita o sospensione del lavoro, riduzione dell’orario di lavoro, calo del fatturato superiore al 33% su base trimestrale per i lavoratori autonomi. Sono ammessi mutui per un importo massimo di 400mila euro, il Fondo sostiene fino al 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione ed è confermato lo stop al pagamento delle rate anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate. Per ottenere la sospensione non occorre presentare l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee): è sufficiente depositare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo, con la documentazione necessaria, disponibile sul sito di Consap.

La rinegoziazione dei mutui

Per chi ha stipulato un mutuo a tasso variabile ora i tassi di interesse fissati dalla Bce sono aumentati, facendo rialzare anche la rata mensile. È sempre possibile chiedere alla banca di trasformare il tasso variabile in tasso fisso, ma dopo la Legge di bilancio – per alcuni tipi di mutuo – la banca oggi è obbligata ad accettare la domanda. Possono beneficiare di questa agevolazione solo i mutuatari con reddito Isee non superiore a 35mila euro, in regola con il pagamento delle rate, che per l’acquisto o la ristrutturazione della propria abitazione abbiano acceso mutui ipotecari con stipula o accollo prima del primo gennaio 2023, con importo originario non superiore a 200mila euro e con tasso variabile per tutta la durata del contratto.

«Le condizioni di rinegoziazione – spiega l’avvocato Antonio Pinto di Confconsumatori – consistono nell’applicazione del tasso annuo nominale fisso con un tetto prefissato. Il nuovo tasso fisso si calcola sommando allo spread originariamente previsto nel contratto di mutuo, il minore tra l’Irs (Interest Rate Swap) a 10 anni e l’Irs pari alla durata residua del mutuo. Inoltre, si potrà concordare l’applicazione del nuovo tasso fisso per un periodo inferiore alla restante vita del finanziamento oppure un allungamento del piano di rimborso per un massimo di 5 anni, sempre che al momento della rinegoziazione la durata residua del mutuo non superi già i 25 anni».

Informazioni e assistenza

I cittadini che hanno necessità di informazioni o assistenza o che hanno difficoltà nel riconoscimento delle agevolazioni previste sui mutui dalla Legge di bilancio possono rivolgersi a Confconsumatori: la sede di Grosseto è in via della Prefettura 3 (è possibile scrivere a grosseto@confconsumatori.it oppure telefonare al numero 0564.417849 dalle 15 alle 19).