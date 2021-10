Giardinieri: Rinaldo Favilli eletto presidente nazionale del mestiere di Cna

È il castiglionese Rinaldo Favilli il nuovo presidente nazionale del mestiere giardini e operatori del verde di Cna. L’artigiano, presidente di mestiere anche per Cna Grosseto, è stato eletto nel corso dell’assemblea nazionale che si è tenuta a Roma.

“Un riconoscimento importante – commenta Favilli –, che mi riempie di orgoglio e di responsabilità, visto che il mestiere è stato istituito da poco all’interno dell’associazione. Sono molti i temi sui cui svilupperemo la nostra attività nei prossimi mesi, perché il settore dei giardini e del verde vede la presenza di molti artigiani e operatori qualificati, che hanno bisogno di tutele, a partire da quelle contrattuali: non esiste infatti al momento un contratto collettivo nazionale, ma si fa ricorso ai contratti previsti per altre figure. A questo si aggiunge la necessità di lavorare per il corretto smaltimento dei rifiuti che derivano dalla nostra attività, per una formazione adeguata e per contrastare l’abusivismo che, soprattutto per i piccoli lavori, sta penalizzando la nostra categoria”.

A Rinaldo Favilli vanno gli auguri di buon lavoro dal tutta Cna Grosseto.