Turismo, Carlicchi: “L’associazione ‘Per Grosseto’ è contro il brand Maremma”

“L’associazione ‘Per Grosseto‘ è contro il brand Maremma, queste le parole: ‘Ritorna, come un fastidioso disco rotto, periodicamente la proposta della creazione di un ‘brand Maremma. In sintesi, un marchio locale che dovrebbe, nelle intenzioni dei proponenti, competere da solo all’interno di un mercato globalizzato. Non si capisce davvero come sia possibile immaginare un piccolo territorio alle prese con la ricerca delle ingenti risorse che un tale lavoro richiederebbe: basti elencare mentalmente gli altri player con i quali dovremmo confrontarci'”.

A dichiararlo è Rinaldo Carlicchi, consigliere comunale di Passione per Grosseto.

“Credo che non ci sia più nulla di sbagliato di non voler valorizzare il nostro territorio con la creazione di un brand locale che valorizzi la nostra amata e bellissima Maremma – termina Carlicchi –, la terra più bella del mondo“.