Rina Captains Awards: importante riconoscimento ad un comandante maremmano

Lo Yare – Yachting aftersales & refit experience ha ospitato la terza edizione del Rina Captains Awards nel corso della serata Seatec/Yare, sponsorizzata da Italian Sea Group all’interno del cantiere di Marina di Carrara, ambito riconoscimento alla professionalità e alla competenza dei comandanti interlocutori di eccellenza per l’industria del superyacht e protagonisti dell’appuntamento internazionale della yachting industry organizzato a Viareggio da Navigo, centro servizi per l’innovazione e sviluppo della nautica.

Il premio speciale alla carriera è stato assegnato al comandante Maurizio Capitani, vicepresidente e cofondatore di Italian Yacht Masters, associazione fra le più importanti al mondo che raccoglie comandanti di superyachts, da oltre 30 anni al comando di superyacht e charter ed ha navigato in tutto il mondo. L’altro vincitore è stato Bernard Vivegnis, nazionalità belga comandante di grande esperienza, prima nel settore delle spedizioni commerciali e da oltre 10 anni al timone di grandi yacht.

Maurizio Capitani è santostefanese ed è il comandante del superyacht Johanna, un Benetti di 41,94 metri costruito nel 2011 a Viareggio, interni progettati da Zuretti e stile esterno di Stefano Righini Design, la sua famiglia è composta da tutti uomini di mare, ha tre figli maschi: Andrea, in cerca di comando dopo essere stato primo ufficiale sul Benetti di 42 metri Iron Man, Filippo, secondo ufficiale di coperta sulla nave da crociera Norwegian Sky della Norwegian Cruise Line, e, Carlo che studia all’Università internazionale di Siena.

Rina, con oltre 150 anni di esperienza nel settore marittimo, è una multinazionale che supporta clienti che costruiscono imprese più forti e progetti migliori, attraverso una rete globale di 3.900 professionisti di talento che operano su 200 uffici in 70 Paesi, supporta gli operatori del mercato durante l’intero ciclo di vita dei loro progetti, assistendoli nel rinnovamento dei loro prodotti, tecnologie e servizi. Oltre ai servizi fondamentali, come la classificazione e la certificazione legale per conto di tutte le principali amministrazioni di bandiera, la competenza Rina è nota anche per una vasta gamma di servizi di consulenza tecnica.

Onori marinareschi da parte di Artemare Club ai comandanti Maurizio Capitani e Bernard Vivegnis per il prestigioso riconoscimento ricevuto dal mondo dello yachting.