Rimpasto in Giunta e nuovo ingresso in Consiglio comunale: tutti i cambiamenti

Nuovo ingresso nel Consiglio comunale di Campagnatico e rimpasto in Giunta.

Sono le novità in Comune dove il vicesindaco e consigliere Daniele Bambagioni si è dimesso dopo essersi candidato alle elezioni amministrative di Grosseto. Al suo posto in consiglio comunale è entrato Andrea Quadalti, che era risultato il primo dei non eletti.

In Giunta, invece, subentra come assessore Marco Cinelli, che avrà le deleghe ai lavori pubblici, Polizia municipale, cave, ambiente e rifiuti, mentre l’assessore Manuel Ciarpi assume anche il ruolo di vicesindaco con le deleghe a personale, sport, caccia e pesca, politiche agricole. Grisanti manterrà la delega al bilancio.

“Mi preme ringraziare Daniele Bambagioni per il lavoro svolto in questi anni – ha affermato il sindaco Luca Grisanti – e ci tengo a dare il benvenuto in consiglio comunale ad Andrea Quadalti. A Marco Cinelli ed a Manuel Ciarpi auguro buon lavoro per i nuovi incarichi di assessore e di vicesindaco. Con loro lavorerò a stretto contatto nelle attività di giunta e sono sicuro che sapranno assicurare in questo ultimo anno di mandato quella collaborazione costruttiva e propositiva che da assessore Ciarpi e da consigliere delegato Cinelli hanno sempre mostrato. Sarà un periodo intenso, anche perché molti dei progetti messi in cantiere durante il mandato, ed in tutti i settori, stanno giungendo a conclusione, ma si stanno anche ponendo le basi per la Campagnatico del futuro”.