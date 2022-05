Revisione periodica: rimossi tutti i defibrillatori sul territorio comunale

In occasione della prevista revisione periodica dei prossimi giorni, affinché la rete di defibrillatori semiautomatici ad uso pubblico installati dal Comune di Grosseto sia pienamente operativa prima della stagione estiva, gli uffici comunali del capoluogo maremmano hanno provveduto alla rimozione di tutte le postazioni telecontrollate, qui di seguito indicate: Porta Nuova, Porta Vecchia, via De Nicola (presso la farmacia comunale al centro commerciale), piazza Marconi, piazzale De Amicis, via Tripoli, piazza Albegna (presso il tribunale), via Vetulonia, via Svizzera, via Giotto (parco Pertini), viale del Tirreno – Principina a mare, piazza Italia – Rispescia, via Anita Garibaldi – Braccagni, via del Muraglione – Montepescali, piazza del Combattente – Alberese, piazza Galeazzi (basilica del Sacro Cuore), strada Ginori (presso l’Università), via Giordania.