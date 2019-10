Telefonia, tariffazione a 28 giorni: ecco come chiedere il rimborso

Come richiedere la restituzione dell’importo corrispondente ai giorni “erosi” nel periodo in cui la fatturazione della telefonia è passata dal sistema mensile a quello dei 28 giorni, prima dell’obbligo del ripristino della cadenza mensile?

Anche a Grosseto Confconsumatori ha iniziato ad assistere i propri associati nelle richieste di rimborso (qui una sintesi della vicenda: www.confconsumatori.it/bollette-a-28-giorni-arrivano-i-rimborsi/).

I rimborsi non soni automatici

Nonostante l’AgCom (l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) con la delibera 269/18/Cons abbia imposto agli operatori di restituire in bolletta l’importo corrispondente ai giorni illegittimamente erosi agli utenti nel periodo di fatturazione a 28 giorni delle offerte di telefonia fissa anche di tipo convergente (fisso + mobile), il rimborso non è automatico: gli operatori sembrano rimborsare solo chi ne fa espressa richiesta.

Come richiedere il rimborso

Per questo Confconsumatori offre assistenza ai consumatori che desiderano ottenere il rimborso: la richiesta viene inoltrata prima attraverso un reclamo e poi, se necessario, si perfeziona tramite il ricorso alla conciliazione paritetica. Per informazioni è possibile rivolgersi allo sportello Confconsumatori di Grosseto, in via della Prefettura 3 (telefono 0564.417849; per gli orari di apertura consultare il sito www.confconsumatoritoscana.it nella sezione “Contattaci/Elenco delle sedi”)