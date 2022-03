Volo cancellato: famiglia grossetana rimborsata dalla compagnia aerea

Nell’agosto 2018 avrebbero dovuto partire da Ciampino per una vacanza in Germania. Invece, la compagnia aerea low cost aveva cancellato il volo, eccependo – per non pagare penali – le avverse condizioni meteo, rimborsando il biglietto e lasciando i passeggeri a terra senza notizie.

E così 3 grossetani, un’intera famiglia, si sono rivolti allo sportello Confconsumatori di Grosseto che, dopo aver tentato invano ogni possibile canale conciliativo con la compagnia aerea, ha deciso di proseguire avviando una causa civile con l’avvocato Ilaria Nunziata.

Dopo 3 anni di processo, il Giudice di pace di Grosseto, con la sentenza 212/22, ha accertato e dichiarato che il maltempo e i fulmini eccepiti dalla compagnia aerea non erano veritieri, in quanto quella sera l’aeroporto di Ciampino era in piena operatività e che gli altri aerei volavano regolarmente. Pertanto, oltre al rimborso del biglietto, il giudice ha condannato la compagnia al pagamento dell’indennità di mancato imbarco pari a 250 euro ciascuno (secondo il regolamento CE 261/2004) e al rimborso delle spese documentate dalla famiglia per circa 192 euro, oltre ovviamente al pagamento delle spese processuali.

«Purtroppo – spiegano da Confconsumatori – troppo spesso le compagnie low cost inventano fantasiosi motivi per non procedere al volo e lasciano i passeggeri a terra senza alcuna compensazione (vitto e alloggio) e senza rimborsi. Per fortuna, come sostenuto dall’avvocato Ilaria Nunziata, simili eventi devono trovare prova in certificazioni rilasciate da enti pubblici italiani e non in documenti autoprodotti dalla stessa compagnia».

Prosegue a pieno regime l’attività dello sportello grossetano, anche per assistere i cittadini alle prese con le ingiustizie dei colossi aeronautici: è possibile chiamare il numero 0564.417849 (operativo tutti i giorni dalle 15 alle 19) o scrivere a grosseto@confconsumatori.it.