Stagione teatrale, c’è ancora tempo per richiedere i rimborsi: ecco come

Sul sito del Comune di Grosseto (https://new.comune.grosseto.it/web/sezioni/teatri-di-grosseto/) è disponibile il modulo per ricevere i voucher (come previsto dalle disposizioni del decreto numero 18 del 17 marzo 2020), da utilizzare per l’acquisto di biglietti per eventi futuri organizzati dai teatri di Grosseto.

I ticket devono essere usati entro un anno dall’emissione.

L’emergenza sanitaria in corso non permette ad oggi una nuova programmazione degli eventi della stagione 2019/2020.

La richiesta per il rimborso deve essere inviata entro mercoledì 20 maggio all’indirizzo teatridigrosseto@gmail.com, scrivendo nell’oggetto della mail “Rimborso” e il nome del richiedente.

Il Comune raccomanda di conservare il titolo d’acquisto per consegnarlo al momento del rilascio del voucher: in mancanza della consegna del biglietto originale non potrà essere rilasciato il rimborso.

Per i biglietti acquistati nei punti vendita o sul circuito Ticketone o call center è possibile seguire le procedure indicate nella pagina web www.ticketone.it/campaign/covid-19/.