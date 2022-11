Rilascio passaporti: apertura straordinaria dell’ufficio della Questura, ecco quando

Domenica 13 novembre l’Ufficio Passaporti della Questura di Grosseto effettuerà un’apertura straordinaria – “open day” – dalle 8 alle 12, dedicato a tutti gli utenti che hanno già effettuato la prenotazione con l’agenda online, ma che hanno una comprovata urgenza di ottenere rilascio del passaporto (studio, lavoro, salute ecc.).

Inoltre, è possibile segnalare eventuali comprovate urgenze via e-mail all’Ufficio Passaporti della Questura – all’indirizzo uffpassaporti.quest.gr@pecps.poliziadistato.it – indicando il proprio recapito telefonico al fine di una tempestiva definizione del rilascio del titolo abilitativo.

La Questura di Grosseto ha predisposto, da alcune settimane, adeguate misure organizzative finalizzate allo smaltimento delle pratiche arretrate, procedendo a straordinarie aperture al pubblico dell’Ufficio Passaporti e adottando ulteriori e mirate soluzioni anche di natura tecnologica attraverso la dotazione straordinaria di moderne apparecchiature per l’emissione dei passaporti.

In questo modo sono state, di fatto, azzerate le richieste urgenti al fine di evitare disagi ai cittadini, come nel caso di un importante atleta azzurro impegnato in sport da combattimento, convocato urgentemente dalla Federazione italiana per partecipare ai prossimi campionati mondiali di “shoot boxe” del 16 dicembre, in programma in Egitto ed al quale verrà rilasciato il passaporto entro i primi giorni della settimana prossima.

Per ulteriori informazioni, riferimenti ed orari ordinari, è possibile consultare la pagina web della Questura di Grosseto.