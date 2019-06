“La rigenerazione urbana”: a Grosseto in arrivo esperti da tutta Italia

Tre giorni per parlare delle buone pratiche di rigenerazione urbana, utili a riattivare i territori attraverso la partecipazione dei cittadini.

È “La rigenerazione urbana tra policy design, cultura e innovazione“, seconda tappa di “Semi di rigenerazione. Strumenti itineranti”, un evento promosso dal Comune di Grosseto e da Fondazione Grosseto Cultura, con il patrocinio della Regione Toscana e dell’associazione Le Mura e dell’Ordine degli architetti della provincia di Grosseto, e organizzato da “Semi di rigenerazione” in collaborazione con Anci Toscana e Dire e Fare 2019 (media partner è Labsus-Laboratorio di sussidiarietà, sponsor sono Edilmark e Conad).

L’appuntamento è da giovedì 20 a sabato 22 giugno a Grosseto, negli spazi del Cassero Senese. L’evento dedicato alla diffusione dei temi e delle buone pratiche della rigenerazione urbana vedrà la partecipazione di esperti, studiosi e city maker provenienti da tutta Italia.

“Nella tre-giorni – spiegano i promotori – si parlerà di rigenerazione finalizzata alla riattivazione dei territori attraverso la partecipazione dei cittadini, del rinnovo delle relazioni sociali, della nascita di nuove economie e del recupero del patrimonio, mettendo sempre in primo piano un approccio basato sulla sostenibilità, sulla cultura e sull’innovazione. L’evento è dedicato principalmente agli amministratori, quindi al terzo settore e ai cittadini, e mira a costruire un patrimonio comune di conoscenze utile ad attivare il dialogo tra le parti: si parlerà quindi di politiche pubbliche che sollecitano sperimentazioni diffuse e innovative, in grado di accrescere l’autonomia e il senso di responsabilità della società civile».

Presto sarà diffuso il programma completo dell’evento. Intanto, per ulteriori informazioni, è possibile scrivere una mail a [email protected] La partecipazione è gratuita: occorre iscriversi sul portale Eventbrite.

«In questi giorni di confronto tra politici, amministratori, portatori di interessi, studiosi e cittadini – concludono i promotori – ci chiederemo se è possibile attivare percorsi virtuosi di rigenerazione combinando attori e risorse locali con le opportunità presenti sul territorio. Se è possibile per le politiche pubbliche accompagnare processi, sostenere la capacitazione e favorire l’innovazione. O ancora, se l’attivazione imprenditoriale può generare valore condiviso per il territorio e se le industrie creative possono fare da leva per l’avvio di un processo di rigenerazione». L’evento è accreditato dall’Ordine degli architetti per l’assegnazione di crediti formativi (iscrizione sulla piattaforma https://imateria.awn.it).