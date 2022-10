“Rigenerazione delle comunità”: il Comune partecipa al bando per valorizzare le frazioni

“Per un sano stile di vita: porte di comunità e turismo di confine” è il titolo del progetto, ancora in fase embrionale, che è stato presentato dal Comune di Massa Marittima, come soggetto capofila di un partenariato pubblico-privato, sull’azione specifica “Leader progetti di rigenerazione di comunità”, classificandosi terzo nella graduatoria preliminare pubblicata in questi giorni. Si è già tenuto un primo incontro tra amministrazione comunale e Far Maremma per avviare la fase due, di accompagnamento verso la definizione del progetto nei dettagli.

“La nostra idea progettuale è piaciuta ottenendo il terzo posto nella graduatoria preliminare – commentano Maurizio Giovannetti, assessore al turismo per i progetti strategici, e Irene Marconi, assessore al turismo e alla cultura –. Questo ci fa ben sperare sulla possibilità di procedere spediti anche nella fase due, che porterà alla graduatoria finale per accedere al finanziamento richiesto, che nel nostro caso ammonta a 250mila euro. Adesso il progetto va costruito nel dettaglio: l’Ente opererà in contatto stretto con tutti gli altri partner per far sì che il lavoro di ogni soggetto si assembli in modo organico fino al raggiungimento dell’obiettivo finale”.

La progettualità del Comune di Massa Marittima si incentra sul tema del vivere sano come valore aggiunto, comune a tutto il territorio, su cui puntare nella strategia turistica, per valorizzare anche le frazioni, parlando di cibo di qualità, ambiente, sport e tradizioni.

“Il progetto prevede azioni specifiche di riqualificazione di alcuni spazi – spiega Maurizio Giovannetti –, in particolare l’ex mattatoio di Prata e il campino di Tatti, che, insieme ad altri luoghi già in uso, come la sala delegazione di Tatti e il bar di Niccioleta, diventeranno dei punti di riferimento per l’erogazione di servizi alle comunità e ai turisti. In prima battuta, quindi, questo progetto punta a migliorare la qualità della vita dei residenti nelle frazioni garantendo servizi aggiuntivi ad oggi non erogati in loco, al tempo stesso vuole innalzare il livello dell’offerta qualitativa su tutto il territorio, creando le condizioni per spingere almeno una parte del flusso turistico che arriva nel capoluogo verso le frazioni. Al momento sono coinvolti nel progetto, insieme al Comune, la Misericordia di Prata, il circolo Arci di Tatti, Drago e Cooperativa Insieme di Niccioleta. Il sano stile di vita è una sorta di biglietto da visita che è possibile esibire praticamente in tutto il territorio delle Colline Metallifere, caratterizzato da natura rigogliosa, clima mite, cibo sano e di qualità, possibilità di praticare sport all’aria aperta, ampi spazi da percorrere a piedi, a cavallo, in bicicletta e un ritmo di vita tranquillo. Sono queste le nostre carte vincenti. Dobbiamo fare leva su queste peculiarità e trasformarle in un punto di forza per attirare nuovi turisti, far tornare chi ha già scelto più volte Massa Marittima e magari conquistare nuovi residenti.”