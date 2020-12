Vallerotana, Rifondazione Comunista: “Guasto alle linee Telecom, residenti in difficoltà”

“Da oltre 30 giorni nella frazione di Vallerotana e nelle zone limitrofe la popolazione è alle prese con un guasto delle linee telefoniche Telecom; di conseguenza le persone non possono usufruire del servizio, nonostante i numerosi solleciti, le risposte sempre vaghe e le promesse sempre vane da parte degli operatori dei call center, gli unici a cui è possibile rivolgersi e che sono anche gli unici punti di contatto con l’azienda e che non hanno nessuna responsabilità sull’accaduto“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il circolo di Grosseto di Rifondazione Comunista.

“La risoluzione del problema sembra ancora molto lontana – continua la nota -. La zona, oltre a essere composta principalmente da aziende agricole e agriturismi, ai quali il telefono può essere indispensabile per le proprie attività, è abitata anche da molte persone anziane e in alcuni casi anche sole, per cui poter usufruire del servizio telefonico è fondamentale. Troviamo inaccettabile che un intera zona sia lasciata completamente priva di un servizio che, essendo regolarmente pagato, dovrebbe essere altrettanto regolarmente erogato e ancora più inaccettabile è se la responsabilità è di un azienda come Telecom“.

“Chiediamo pertanto una veloce e tempestiva risoluzione del problema da parte di Telecom – termina il comunicato – e alle istituzioni, al Comune e alla Provincia di mettere in atto ciò che è in loro potere per la definitiva chiusura della questione”.