Coronavirus, Rifondazione Comunista: “Stop a speculazioni, calmierare prezzi tamponi”

La segreteria provinciale del Partito della Rifondazione Comunista di Grosseto, condividendone pienamente i contenuti, fa proprio il seguente comunicato del segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista/Sinistra europea, Maurizio Acerbo:

“Tamponi: basta speculazioni. Calmierare i prezzi.

Da troppo tempo si sta ripetendo per i tamponi quanto già accaduto per le mascherine. Ancora una volta si sta consentendo di speculare. Tantissime persone sono costrette a rivolgersi a laboratori privati per i tamponi e pagano cifre che appaiono spropositate. Il Governo deve intervenire calmierando i prezzi come si è già fatto con grande ritardo per le mascherine.

Basta speculazioni! I tamponi dovrebbero essere gratis e garantiti a milioni dal servizio sanitario nazionale. Ma a fronte della Caporetto di Regioni e Governo non si può costringere cittadine/i a pagare 90-100-120 euro per il tampone.

Invece di chiedere di non fare i tamponi agli asintomatici, gli incapaci presidenti delle Regioni lavorino per garantire tracciamento e tamponi. Il Governo impari dai cinesi come fanno a fare tamponi a milioni di persone in una settimana”.