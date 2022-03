Intitolazione ex idroscalo a Italo Balbo, Rifondazione Comunista: “Esaltato un guerrafondaio”

“La notizia che la maggioranza del Comune di Orbetello abbia votato per l’intitolazione dell’idroscalo a Italo Balbo ci lascia completamente stupefatti ed indignati“.

A dichiararlo, in un comunicato, è la federazione di Grosseto di Rifondazione Comunista.

“Ma come è possibile che il revisionismo storico abbia raggiunto queste vette? Come si può pensare che a uno dei quadrumviri del partito nazionale fascista possa essere intitolato alcunché? Balbo massone, governatore della Libia, antisemita non per convenienza, ma assoluta convinzione e uno dei maggiori responsabili di crimini a Ferrara poco prima e durante l’avvento del regime fascista e perennemente in camicia nera, ma soprattutto organizzatore di voli di guerra, una guerra che è stata la causa di milioni di morti – continua la nota -. Grottesco poi il tentativo di fare passare il tutto come la celebrazione del Balbo aviatore, come quasi si volesse fare credere si trattasse di personalità distinte o forse ai componenti della maggioranza di governo a Orbetello sfugge un particolare, le tanto acclamate qualità di aviatore non sono state usate dallo stesso per fare traversate, ma anche e soprattutto per portare morte e distruzione Questa iniziativa è proprio da respingere al mittente“.

“Inoltre ci sarebbe anche da complimentarsi per la tempistica. In un momento in cui si cerca faticosamente di fare in modo che la ragione prevalga e possano andare a buon fine le trattative di pace per l’Ucraina, ci dobbiamo ritrovare ad esaltare un guerrafondaio di prima grandezza? Non pretendiamo che la Giunta di Orbetello partecipi ai cortei della pace sfilando sotto le bandiere arcobaleno…ma questa volta si è proprio esagerato – termina il comunicato – Ora la decisione passa al Prefetto, ci auguriamo che il buon senso prevalga sull’ennesimo tentativo di revisionismo storico”.