Primo Maggio, Rifondazione Comunista: “Boicottate centri commerciali e supermercati aperti”

“Anche domani, Primo Maggio, ci saranno centri commerciali e supermercati aperti grazie alla norma iperliberista votata da centrodestra e Pd ai tempi del Governo Monti“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono il circolo di Grosseto di Rifondazione Comunista e i Giovani Comunisti del capoluogo maremmano.

“Una vergognosa legge sul commercio che Lega e Movimento 5 Stelle avevano promesso di abolire, ma che dopo 5 anni è ancora lì nonostante le proteste sindacali – continua la nota -. Questa liberalizzazione selvaggia che non c’è in altri Paesi dell’Unione Europea ha consentito l’ipersfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori della grande distribuzione, ma anche una concorrenza sleale nei confronti del piccolo commercio e degli esercizi di vicinato. Purtroppo oggi lavoratrici e lavoratori sono molto ricattabili e tutti sanno che sono costretti a lavorare oltre l’orario contrattuale e a rinunciare a giorni di riposo“.

“Come ha confermato una recente sentenza della Corte di Cassazione, il datore di lavoro non può obbligare un dipendente a lavorare in un giorno festivo, anche se è infrasettimanale. Però senza più articolo 18 e con i contratti precari, lavoratrici e lavoratori si trovano spesso indifesi e senza nessuna tutela, costretti a subire in silenzio e nella completa indifferenza i ricatti e le angherie da parte delle catene, a farne le spese sono sovente lavoratori che svolgono attività sindacale, spesso licenziati con le motivazioni più assurde – termina il comunicato –. Il circolo di Grosseto Di Rifondazione Comunista invita pertanto i cittadini a boicottare tutti i centri commerciali e supermercati aperti nella giornata del Primo Maggio“.