Rifondazione Comunista in piazza a Roma con la Cgil: “Stop alle aggressioni fasciste”

Il circolo di Rifondazione Comunista di Follonica parteciperà con una sua delegazione alla manifestazione di sabato 16 ottobre, indetta dai sindacati Cgil, Cisl e Uil per manifestare contro il fascismo.

“Per noi il diritto a poter esprimere pacificamente, anche sotto forma di manifestazioni, il proprio pensiero politico, deve essere sempre garantito. Anche per coloro che manifestano contro il lasciapassare verde in materia anti-Covid – si legge in un comunicato del partito –. Però nessuno può arrivare ad aggredire e danneggiare una organizzazione dei lavoratori. Per questo esprimiamo la nostra piena vicinanza alla Cgil per l’attacco subito. Auspichiamo la rapida individuazione e sanzione dei responsabili dell’azione squadrista e condanniamo ogni forma di aggressione fascista alle organizzazioni sociali e alle istituzioni democratiche e repubblicane“.

“Per questo sosteniamo tutte le iniziative che mirano allo scioglimento delle organizzazioni neo-fasciste che rifiutino il dialogo democratico. Invitiamo i nostri militanti e simpatizzanti a partecipare alla manifestazione di Roma, arrivando nella capitale con mezzi propri – termina la nota –, oppure tramite il pullman delle organizzazioni sindacali, prenotandosi ai numeri 0566.53853 oppure 0566.55856″.