Verso le amministrative, Rifondazione Comunista: “A breve chiariremo la nostra posizione”

“Il Partito della Rifondazione comunista di Grosseto tra qualche giorno uscirà con un manifesto per chiarire una volta per tutte quale sia la propria posizione in merito alle prossime elezioni amministrative”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Stefania Amarugi, per la federazione del partito della Rifondazione comunista di Grosseto, e Valerio Bennati, del circolo “R. Amarugi” di Grosseto.

“Leggiamo infatti sugli organi di stampa che viene data per scontata la nostra posizione, dal momento che qualcuno si è preso la briga di esprimersi per nostro conto senza che nessuno gliene abbia dato mandato. Abbiamo avuto da mesi un atteggiamento dialogante perché non è nella natura del nostro partito avere preclusioni aprioristiche e del resto ci interessa che vengano sviluppati alcuni punti programmatici che hanno come primi interlocutori i cittadini – continua la nota -. Quindi, cerchiamo un confronto sulle idee anziché giocare al totoalleanze, atteggiamento che francamente non ci appassiona. Se qualcuno scenderà su questo terreno ragionando sulle tante cose concrete da fare per Grosseto ci troverà disponibili, ma per favore smettiamola con queste sterili elucubrazioni che non ci interessano e soprattutto non interessano ai grossetani”.