Rifondazione Comunista: “Rossi si dimetta da assessore e faccia il parlamentare a tempo pieno”

“Per noi comunisti la politica è una cosa seria, che va portata avanti un modo etico e con impegno, qualsiasi sia l’incarico che uno ricopra“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il circolo di Grosseto di Rifondazione Comunista.

“Quando ricopri l’incarico di assessore devi svolgere il tuo lavoro in modo continuativo, in presenza, rispettando l’impegno preso verso tutti i cittadini, non certo con continue assenze, perché adesso ricopri anche il ruolo di parlamentare – continua la nota -. A nostro giudizio, quindi, il vicesindaco e assessore Fabrizio Rossi farebbe cosa seria e giusta ricoprendo il ruolo di parlamentare a tempo pieno, dimettendosi da quello di assessore.”