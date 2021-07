“Riflessi dell’Argentauro”: al via la mostra alla Fortezza spagnola

Sarà inaugurata giovedì 15 luglio, alla Fortezza spagnola di Porto Santo Stefano, la mostra del maestro Roberto Aguerre “Riflessi dell’Argentauro”.

La mostra sarà visitabile fino al 31 luglio dalle 18.30 alle 23.30 e dal primo al 3 agosto dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 18.30 alle 23.30.

La mostra

La mostra ha un nome ricco di storia e di mistero che evoca l’antico Minotauro, in perfetta assonanza ed armonia con l’Argentario. Il maestro Aguerre, pittore, scultore e grafico, italiano da tanti anni, ma di origine sudamericana, porta con sé i riflessi ancestrali dell’America latina, che, nella mostra, vuole offrire al visitatore con infinite suggestioni e altrettante chiavi di lettura.

Il percorso espositivo si apre con la sezione “Ancestri”, una serie di tele ad olio di grandi dimensioni in cui i popoli mediterranei sono i protagonisti, viaggiatori instancabili, messaggeri di civiltà. Accanto alle opere a olio, si svelano sculture in vetro di murano, sapientemente composte con pietre preziose provenienti dall’America Latina, che ad ogni ora del giorno e della notte offrono sensazioni diverse trasformate dalla luce che le attraversa, rendendole plastiche e surreali, proprio come le opere ad olio e le grafiche che si svelano lentamente e mai per intero, secondo quel realismo magico con cui l’artista ama definire la sua visione.