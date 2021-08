Tari, il Comune riduce le tariffe per imprese e negozi. Ecco tutti gli sconti

“A seguito dell’incontro della Giunta comunale con le attività produttive, si è deciso di operare stabilendo una riduzione della Tari per le utenze non domestiche più o meno colpite nella loro attività dalla pandemia, applicando riduzioni automatiche nel calcolo della Tari dell’anno in corso, per supportare direttamente il tessuto produttivo locale e indirettamente le purtroppo molte famiglie in difficoltà economica che in queste stesse attività produttive possono trovare possibilità di occupazione”.

A dichiararlo è il sindaco di Gavorrano, Andrea Biondi.

“Si comunica infatti che, con deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 26 luglio, sono state posticipate le scadenze Tari per l’anno 2021“, spiega il sindaco.