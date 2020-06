Massa Marittima: ridotti da 12 a 9 i seggi elettorali

Nel Comune di Massa Marittima, come in altri Comuni, è stata avviata una riduzione dei seggi elettorali, che passano da 12 a 9.

Questo nel nome del risparmio per un minor utilizzo di scrutatori ai seggi, di addetti delle Forze dell’ordine alla vigilanza e impegni burocratici.

Gli elettori nel Comune sono in totale 6675. Nel capoluogo c’erano 8 sezioni e una rispettivamente nelle frazioni di Prata, Niccioleta, Tatti e Valpiana. D’ora in poi ci saranno 5 sezioni a Massa Marittima, tutte sistemate nei locali della scuola materna in via della Manganella. Si tratta della sezione 1 con 910 elettori, la 2 con 1086 elettori, la 3 con 913 elettori, la 4 con 1092 elettori e la 5 con 910 elettori.

A Valpiana, nel palazzo delle scuole elementari in Vvia della Cava, sarà presente la sezione 6 con 905 elettori; a Niccioleta invece ci sarà la sezione 7 situata nel centro sociale in via della Miniera, con 221 elettori. La numero 8 a Tatti, nelle ex scuole elementari in via Matteotti, con 220 elettori, e infine la sezione numero 9 sarà a Prata, nelle scuole elementari in via Nova, con 430 elettori.