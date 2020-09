Parcheggi a pagamento: confermata la riduzione del costo degli abbonamenti

Stamani la Giunta di Follonica, appena insediata, ha firmato una deliberazione con la quale vengono di fatto confermate le agevolazioni per gli abbonamenti dei parcheggi a pagamento, per cittadini e turisti, ma anche per hotel, attività commerciali e dipendenti con sede di lavoro all’interno della zona blu. Si tratta di una riduzione di prezzo di circa il 30% per singolo titolo, già attuata dalla struttura commissariale nel mese di giugno ed in vigore, prima della nuova determinazione, fino al 30 settembre 2020.

“Con questo atto abbiamo confermato e allungato l’applicazione, fino al 31 dicembre 2020, dell’agevolazione sugli abbonamenti dei parcheggi a pagamento, come misura di sostegno per chi usufruisce abitualmente della zona parcometro ed in particolare per cittadini, commercianti e dipendenti delle aziende con sede nella zona blu follonichese – dichiara l’assessore Mirjam Giorgieri -. In particolare, considerando che dal primo ottobre sarebbero state in vigore le tariffe invernali degli abbonamenti, abbiamo esteso la riduzione anche alle tipologie specifiche per l’inverno. Abbiamo voluto portare immediatamente questa deliberazione alla nostra ‘nuova’ prima Giunta per non creare un periodo di vacatio e dare invece continuità alle agevolazioni, per sostenere il tessuto socioeconomico della città in questo particolare momento, purtroppo non concluso. La riduzione, già applicata con atto del Commissario, è stata quindi confermata e applicata fino al 31 dicembre 2020, dopo di che valuteremo gli eventi e il da farsi. Siamo consapevoli che un simile atto comporterà una riduzione di entrata per il Comune, ma vogliamo sostenere i nostri concittadini e il sindaco Benini in primis ha spinto per fare l’atto subito“

Ci sono varie formule di abbonamento per la sosta, acquistabili all’Urp/Parcometro del Comune, e sono pagabili anche con bancomat e carta di credito; alcuni abbonamenti (solo quelli per cittadini e turisti) sono anche acquistabili nei tabacchi che hanno aderito all’iniziativa, senza vincoli di orario di uffici e anche nei fine settimana.

Ecco le tariffe in vigore fino al 31 dicembre 2020:

abbonamento per cittadini e turisti:

abbonamento settimanale 13,00 euro (ridotto rispetto al prezzo base di 18,00 euro);

abbonamento quindicinale 25,00 euro (ridotto rispetto al prezzo base di 35,00 euro);

abbonamento mensile 50,00 euro (ridotto rispetto al prezzo base di 70,00 euro);

abbonamento due giorni 8,00 euro (ridotto rispetto al prezzo base di 10,00 euro);

abbonamento riservato agli hotel (tariffa agevolata);

abbonamento per otto giorni, periodo invernale, 9,00 euro (ridotto rispetto al prezzo base di 12,00 euro);

abbonamento per un mese, periodo invernale, 25,00 euro (ridotto rispetto al prezzo base di 35,00 euro).

Abbonamento per attività del commercio, pubblici esercizi e dipendenti di tutte le imprese/Enti (tariffa agevolata):