Intossicazione da monossido di carbonio: lo scrittore Valerio Massimo Manfredi ricoverato a Grosseto

Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi è stato trasportato da Roma all’ospedale Misericordia di Grosseto in prima serata per intossicazione da monossido di carbonio.

Dopo l’accesso al Pronto Soccorso, é stato sottoposto a trattamento in camera iperbarica e successivamente ricoverato in Terapia intensiva. Le condizioni di salute sono critiche, al momento è in prognosi riservata.