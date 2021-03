Monterotondo: bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio per ricordare vittime Covid

Un giorno triste per tutta l’Italia e carico di emozioni. Anche Monterotondo Marittimo ha aderito giovedì 18 marzo alla Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid-19, con le bandiere a mezz’asta listate a lutto. Il sindaco Giacomo Termine ha indossato la fascia tricolore e si è fermato davanti al Municipio alle 11 per rispettare il minuto di silenzio.

La Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid-19 è stata istituita definitivamente per legge il 17 marzo 2021 con l’approvazione del Senato. La data del 18 marzo 2020 è indelebile nella memoria degli italiani: quel giorno a Bergamo una lunga colonna di camion dell’esercito si muoveva a passo lento per le strade della città per trasportare centinaia di bare con i morti destinati alla cremazione.

“Nessuno può cancellare dalla mente quelle immagini – commenta il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine –: il Covid -19 ha messo a dura prova tutta l’Italia. Ogni comunità, piccola o grande, è stata segnata dalle perdite di familiari, parenti, amici. Monterotondo Marittimo è stato uno dei comuni più colpiti della provincia di Grosseto dal Covid-19. Questa giornata è l’occasione per onorare la memoria di tutte le vittime ed essere vicini ai loro familiari. In particolare a Monterotondo Marittimo vogliamo ricordare i nostri concittadini che purtroppo ci hanno lasciato: Sergio Bronzoni, Silvana Cirri ed Eleonora Cerboneschi“.