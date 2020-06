Cristina Gimignani ricorda Alberto Sordi a 100 anni dalla nascita: “Amava la Maremma”

“Sordi amava profondamente la Maremma. Gran parte del film ‘In viaggio con papà’ è stato girato tra Punta Ala e la pineta dell’Argentario e, nel 2002, in ‘Tutti dentro’, si può vedere chiaramente nella scena finale lo scorcio dell’isolotto a largo di Porto Ercole. Amante del pomodoro, apprezzava particolarmente la nostra cucina, ricca di sughi e umidi“.

Con queste parole, la giornalista e scrittrice grossetana Cristina Gimignani, che nel 2004 ha scritto ‘Il marchese è servito’, un libro sul simbolismo del cibo nei film di Alberto Sordi, l’unico del genere nella storia della critica cinematografica, ricorda il grande attore romano nel centenario della nascita.

“Al pomodoro, di cui era ghiottissimo, abbinava i personaggi positivi e le situazioni di convivialità familiare, mentre i brodini di pollo erano relegati alle malattie e personaggi scomodi. Profondamente attaccato alle tradizioni, Sordi era ritenuto un conservatore e per questo motivo è stato spesso attaccato dalla critica, come nel caso di ‘Un borghese piccolo piccolo’. Monicelli avrebbe infatti preferito un finale meno giustizialista, ma imporsi su Sordi non era cosa facile – spiega Cristina Gimignani -. Amo profondamente Sordi e abbiamo in comune, in fatto di gusti, una particolarità: mettere l’aceto sui fagioli bolliti. I puristi non amano questa abitudine, che è tipicamente maremmana. Lui forse non lo sapeva, ma una volta discusse con un commensale per questa sua abitudine. Un buongustaio di un tempo che fu“.