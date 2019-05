“Imparare a riconoscere gli anfibi” con il Museo di storia naturale della Maremma

Un nuovo incontro di Citizen science al Museo di storia naturale della Maremma: l’appuntamento è per sabato primo giugno alle 10 nella sala conferenze della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura diretta da Andrea Sforzi, in strada Corsini 5, per imparare a “Riconoscere gli anfibi della fascia collinare” con Giacomo Radi.

«Gli anfibi – sottolineano dal museo – sono tra i gruppi sistematici più a rischio al mondo. La conoscenza dettagliata della loro presenza e distribuzione sul territorio è fondamentale per mettere in atto azioni di conservazione efficaci».

L’incontro si dividerà in due momenti: la mattina sarà dedicata alla conoscenza teorica della biologia per imparare a identificare le specie, mentre nel pomeriggio è prevista la prova sul campo per osservarne alcune da vicino con il supporto del materiale fotografico che verrà consegnato a ogni partecipante.

L’incontro è gratuito, per iscriversi è sufficiente inviare una mail a [email protected] o telefonare al numero 0564 488571 negli orari di apertura della struttura (tutti i giorni tranne il lunedì dalle 9 alle 13).