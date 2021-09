Verso le amministrative: la tessera elettorale si può richiedere e ritirare su appuntamento

Si avvicina la data delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre prossimi e anche i cittadini di Capalbio saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. È quindi importante verificare il possesso della tessera elettorale, necessaria per poter esercitare il proprio diritto di voto.

Devono munirsi della tessera elettorale i cittadini che l’hanno smarrita oppure hanno completato tutti gli spazi a disposizione per l’apposizione del timbro, sono iscritti per la prima volta nelle liste elettorali del Comune di Capalbio, hanno compiuto o si apprestano a compiere 18 anni entro la data del 3 ottobre.

Per ritirare la propria tessera in questi giorni è possibile prendere un appuntamento con l’ufficio elettorale chiamando il numero 0564.897735 oppure scrivendo un’email a: anagrafe@comune.capalbio.gr.it.

Si consiglia di ricorrere a questo servizio in modo da evitare assembramenti e attese durante le giornate di apertura straordinaria dell’ufficio elettorale, per le quali non sarà necessario prendere appuntamento, in programma per venerdì primo e sabato 2 ottobre, dalle 9 alle 18, domenica 3 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 15.

In ogni caso, l’accesso al Municipio potrà avvenire solo con una temperatura inferiore a 37.5 gradi e indossando la mascherina.