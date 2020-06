Scompare dopo aver trascorso serata con amici: 15enne ritrovato dai Vigili del Fuoco

Un ragazzo di 15 anni è scomparso ieri sera a Castell’Azzarra ed è stato fortunatamente ritrovato dai Vigili del Fuoco nel cuore della notte.

Dopo una serata tra amici, per cause in corso di accertamento il giovane non è rientrato a casa.

A quel punto, i genitori hanno chiamato i Carabinieri, che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per la ricerca del 15enne.

Dopo una triangolazione sulle celle telefoniche, effettuata dagli stessi carabinieri, è stata individuata la zona di ricerca. Dopo circa due ore, intorno alle 3 di nonne, i Vigili del Fuoco hanno rintracciato il ragazzo, incolume.