Ennesimo guasto alla linea Telecom, l’avvocato: “Disagi nella frazione, coppia di anziani isolati”

Nel comune di Scansano, ed in particolare nella frazione di Murci, si registra l’ennesimo guasto alla linea telefonica, che da oltre quattro mesi sta impedendo a due anziani del borgo di ricevere ed effettuare chiamate.

Purtroppo non si tratta del primo guasto che ha interessato l’utenza dei due anziani, i quali negli ultimi due anni non hanno praticamente mai potuto usufruire dei servizi di telefonia contrattualizzati con Telecom Italia S.p.A.

A nulla sono purtroppo valsi i reiterati solleciti effettuati al Servizio Clienti di Telecom Italia e nessun tecnico si è recato nell’abitazione dei due anziani.

Come indicato dall’avvocato Riccardo Cavezzini, legale di fiducia della coppia, nel ricorso d’urgenza depositato presso il Tribunale Civile di Grosseto, “l’urgenza di un celere intervento è data, oltre che dall’età dei titolari della linea, anche dall’assenza di segnale mobile, con la conseguente impossibilità di contattare i soccorsi in caso di necessità”.

“I due anziani sono disperati e necessitano di un intervento celerissimo da parte di Telecom Italia S.p.A. che ad oggi non ha mostrato alcun interesse per la problematica dei predetti utenti. Non si tratta del primo caso che ha interessato il territorio comunale di Scansano e nello specifico la frazione di Murci, dove per lunghi periodi i propri abitanti sono stati completamenti privati sia dei servizi di telefonia che della connessione ad internet” , continua l’avvocato.

A seguito del deposito del ricorso d’urgenza, il Tribunale di Grosseto ha fissato l’udienza, alla quale l’avvocato difensore degli anziani chiederà al giudice di ordinare a Telecom Italia S.p.A. l’immediato ripristino della linea.