Asl: l’ingegner Riccardo Antonelli nominato nuovo direttore del dipartimento tecnico

Sarà l’ingegner Riccardo Antonelli, di Grosseto, attuale direttore dell’Uoc lavori pubblici area provincie grossetana, a sostituire la dottoressa Antonella Valeri nel ruolo di direttore del dipartimento tecnico della Asl Toscana sud est. Nominato con atto deliberativo dal direttore generale, su proposta del neo direttore amministrativo.

“La nomina dell’ingegner Antonelli – commenta il direttore generale Antonio D’Urso – si inquadra in un’ottica di continuità dato il ruolo che ha ricoperto fino ad oggi in Azienda e assume una valenza quanto mai strategica in vista delle sfide legate ai finanziamenti del Pnrr. La sanità pubblica sarà proiettata nel futuro e avrà un salto di qualità anche grazie agli interventi che verranno effettuati sui suoi edifici e alla sostenibilità di gestione degli stessi che sapremo raggiungere”.

“Ringrazio la direzione per la fiducia accordatami, sono consapevole che il lavoro sarà tanto, ma allo stesso tempo stimolante, solo per il Pnrr saranno per più di 71 milioni di euro gli interventi in esecuzione sulle tre province dell’Asl Toscana sud est che si affiancheranno poi ad altri già in corso – dichiara Riccardo Antonelli -. Sarà una bella sfida realizzare tutto nei tempi previsti ma la nostra speranza è che tutto questo sforzo venga poi ripagato dai risultati“.

L’ingegner Antonelli prenderà servizio a capo del dipartimento oggi stesso.