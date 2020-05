Veicoli elettrici: il Comune crea una rete di stazioni di ricarica in città e nelle frazioni

La giunta comunale ha approvato lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse per la concessione di suolo pubblico a privati per la realizzazione e la gestione di una rete di infrastrutture di servizi di ricarica per i veicoli elettrici sul territorio comunale di Grosseto.

L’avviso, presto disponibile, si inserisce in un contesto di politiche, già messe in atto da questa amministrazione, volte a favorire lo sviluppo economico sostenibile e dell’e-mobility sul territorio, in linea con le direttive e le linee guida nazionali ed europee.

L’intenzione è quella di dotare il territorio, nei prossimi anni, di una capillare rete di ricarica per veicoli elettrici e ibridi plug-in.

“Lo sviluppo di stazioni di ricarica elettrica sul territorio vuole riqualificare la mobilità individuale, grazie ad una progressiva riduzione di consumo di carburante ed emissioni pericolose per l’ambiente – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente, Simona Petrucci -. Questo provvedimento vuole incentivare il mondo imprenditoriale all’attivazione di servizi per il cittadino nell’interesse collettivo e pubblico, coniugando lo sviluppo economico con il rispetto dell’ecosistema“.

Il settore di Gestione del territorio ha già individuato le seguenti 20 ubicazioni idonee alla installazione delle colonnine di ricarica: