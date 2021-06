Riapre la Porta del Parco di Ribolla con nuovi servizi per l’utenza

Riapre giovedì primo luglio la Porta del Parco di Ribolla, dopo molti mesi di stop forzato legato all’emergenza sanitaria, con una nuova organizzazione dei servizi ricreativi e culturali e come punto di informazione turistica.

“Con l’auspicio di un graduale ritorno alla normalità – queste le parole dell’assessore Emiliano Rabazzi –, vogliamo fornire risposte ai cittadini facendo ripartire anche attività collaterali come i servizi ricreativi e culturali sulle quali l’Amministrazione comunale ha da sempre investito in maniera consistente. La riapertura della Porta del Parco di Ribolla va in questa direzione perché la nostra volontà è quella di restituire alla collettività e soprattutto ai bambini e ragazzi la possibilità di tornare alla normalità mediante tutte quelle attività di socializzazione che sono mancate a lungo durante il lungo periodo di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria”.

“In questo periodo si chiusura – queste le parole del sindaco Francesco Limatola – abbiamo avviato un dialogo con CoeSo Società della Salute e forze dell’ordine, per programmare azioni condivise rivolte ai ragazzi ed alle loro famiglie da svolgere nei locali della porta del Parco di Ribolla, con lo scopo di cercare di intercettare e dare risposte ad alcune forme di disagio che si sono manifestate sul territorio. La riapertura dei servizi con l’implementazione delle funzioni sociali, dovrà servire anche a questo scopo; auspichiamo ampia collaborazione e partecipazione alle iniziative che l’Amministrazione comunale metterà in campo per questo tipo di supporto”.

Attività in programma

Il servizio sarà riorganizzato nei suoi aspetti socio – educativi, separandolo in termini di orari e di spazi dalle attività culturali, strutturando un centro di aggregazione con un progetto dedicato ed un regolamento condiviso, formalizzando la presa in carico dei ragazzi con l’utilizzo di un protocollo condiviso con le famiglie.

Verranno svolte attività in rete con le assistenti sociali del territorio con l’implementazione delle educative domiciliari e l’inserimento della figura dell’educatore di strada. Sarà istituita una routine nella quale saranno distinti gli orari in cui le operatrici si dedicano alle attività socio-educative con i ragazzi e gli orari in cui si dedicano ad altre azioni a servizio del cittadino e della comunità degli adulti.

Orari di apertura

La Porta del Parco sarà aperta nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì per l’intera giornata, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 con la compresenza totale di due operatrici, affinchè possano dedicarsi contestualmente ad attività diverse, potendo fruire di spazi attigui separati. Nei giorni di martedì e giovedì, la Porta del parco sarà aperta dalle 9:00 alle 13:00.

Accesso alla struttura in sicurezza

L’accesso ai locali della Porta del Parco dovrà avvenire sempre con la mascherina chirurgica (dai sei anni di età in su), in maniera contingentata e sempre su prenotazione, in modo da individuare, ove necessario, differenti fasce orarie di entrata e uscita di mini gruppi intervallate da opportuna sanificazione degli spazi utilizzati.

Tutte le informazioni dettagliate sull’accesso e sulle modalità di accompagnamento previste per la prevenzione alla diffusione del contagio da Covid19, sono consultabili sulla scheda presente sul sito istituzionale: www.comune.roccastrada.gr.it

Informazioni e prenotazioni: per informazioni e per prenotare l’accesso alla struttura occorrerà contattare il numero tel. 0564/578033 oppure inviare una mail a: portaparcominerarioribolla@gmail.com

Il programma di apertura e le modalità operative dei servizi sono strettamente collegati alla situazione epidemiologica e vincolati ad uno stretto monitoraggio sanitario.