Passaporti, licenze e porto d’armi: riaprono gli uffici della Questura

La Questura di Grosseto comunica che gli sportelli dell’ufficio Passaporti, dell’ufficio Armi e dell’ufficio Licenze riapriranno al pubblico lunedì 25 maggio con le seguenti modalità.

Ufficio Passaporti

Le istanze finalizzate al rilascio del passaporto ordinario si riceveranno esclusivamente su appuntamento, previa prenotazione on line (una per ogni passaporto) sul sito della Polizia di Stato: www.passaportonline.poliziadistato.it.

L’utenza è pertanto invitata a non presentarsi in Questura senza appuntamento.

Saranno osservati i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 ed il martedì ed il giovedì dalle 15.00 alle 17.00. Al fine di evitare attese prolungate ed affollamenti, la consegna dei passaporti, anche in giacenza, avverrà dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00 con le seguenti modalità:

lunedì: cognome con la lettera iniziale dalla A alle D;

martedì: cognome con la lettera iniziale dalla E alla I;

mercoledì: cognome con la lettera iniziale dalla L alla O;

giovedì: cognome con la lettera iniziale dalla P alla S;

venerdì: cognome con la lettera iniziale dalla T alla Z.

Ufficio Armi

I porti di fucile per uso sportivo e per uso caccia emessi in favore dei residenti della provincia di Grosseto (ad esclusione del capoluogo) verranno consegnati tramite i comandi territoriali dell’Arma dei Carabinieri. L’orario di apertura all’utenza sarà il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.

Ufficio Licenze

L’utenza sarà ricevuta esclusivamente su appuntamento, che dovrà essere richiesto all’indirizzo ammin.quest.gr@pecps.poliziadistato.it o al numero telefonico 0564.399667. L’utenza è quindi pregata di non presentarsi allo sportello senza appuntamento confermato. Rimane sempre preferibile inviare i documenti relativi ai procedimenti amministrativi attinenti a licenze ed autorizzazioni di polizia a mezzo posta o all’indirizzo Pec ammin.quest.gr@poliziadistato.it

L’ingresso a questi uffici dovrà seguire le seguenti modalità. Nel richiamare tutte le disposizioni normative relative al contenimento ed alla gestione del Covid-19, l’accesso alla Questura sarà regolamentato dal personale della Polizia di Stato e sarà consentito solo alle persone interessate.

E’ obbligatorio indossare la mascherina a protezione delle vie aeree. E’ obbligatorio mantenere, durante l’attesa e le operazioni di sportello, il distanziamento di almeno un metro da altre persone. E’ vietato l’accesso alle persone che presentino i sintomi dell’infezione e comunque a coloro la cui temperatura corporea superi i 37.5 gradi centigradi.