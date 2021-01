Tutti negativi i tamponi a studenti e insegnanti: riapre la scuola

A seguito dei tamponi eseguiti ieri, domani, giovedì 28 gennaio, la scuola elementare di Giglio Castello riaprirà alle lezioni in presenza. Tutti negativi quindi gli alunni e gli insegnanti della primaria, per un totale di circa 45 test eseguiti a tappeto.

Un’ottima notizia che si aggiunge alle quattro persone che sono ufficialmente guarite, tra cui l’insegnante risultata positiva qualche tempo fa, e che pertanto verrà sancito il loro fine isolamento.

Nella giornata di ieri infatti erano stati programmati 62 tamponi, ritardati di un giorno per cause dipendenti dalle condizioni proibitive del mare; tutti hanno avuto un esito favorevole, salvo cinque persone che sono ancora rimaste positive. Anche i tamponi eseguiti su parte dell’equipaggio Toremar, in isolamento da qualche giorno per contatti avuti con un caso positivo, hanno dato esito negativo.

Si sta quindi allentando il numero delle persone rimaste contagiate durante e dopo il periodo natalizio, in attesa di altre guarigioni che arriveranno in questi giorni. Rimangono due persone ancora ricoverate al Misericordia, ma in buone condizioni.