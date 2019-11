Fonteblanda, riapre la Coop: supermercato rinnovato

Dopo un mese di chiusura per lavori, il supermercato InCoop sulla via Talamonese riaprirà al pubblico giovedì 14 novembre alle 10, con il taglio del nastro e la torta offerta dalla sezione soci.

Il negozio di 260 mq ha subito una ristrutturazione completa e si presenterà con un percorso commerciale tutto nuovo e l’ingresso nell’area Freschi, con l’ortofrutta a dare il benvenuto e, a seguire, forneria e gastronomia, latticini libero servizio, carni, surgelati, generi vari e alcuni articoli non alimentari di prima necessità.

Dal 14 al 24 novembre ci saranno tanti prodotti in promozione (per i soci e non).